Внимание, розыск: пропала 26-летняя Нои Габай из Кирьят-Тивона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 26-летней Нои Габай, проживающей в Кирьят-Тивоне. В последний раз ее видели около 1 часа ночи 12 декабря, когда она выходила из своего дома на улице Голомб. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, худощавого телосложения, шатенка. Описание одежды: черная флисовая кофта, синие джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 04-8464444 или 100.

В сообщении полиции отмечается, что эта женщина входит в группу риска.