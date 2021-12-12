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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 22:27

Раскол между двумя дворами гурских хасидов: в Бней-Браке проходит многотысячная акция протеста

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Раскол между двумя дворами гурских хасидов: в Бней-Браке проходит многотысячная акция протеста

В Бней-Браке проходит акция протеста гурских хасидов против начала судебного разбирательства, ответчиком по которому выступает сын адмора (главы хасидского двора) Яакова Арье Альтера.

В акции протеста принимают учатие тысячи членов общины.

Утром 12 декабря сын главы хасидского двора должен был явиться в суд в Тель-Авиве, где проходило слушание по жалобе, поданной Акивой Гринцейгом, покинувшего двор Яакова Арье Альтера и присоединившегося к последователям его двоюродного брата - раввину Шаулю Альтеру.

Истец утверждал, что окружение адмора распространяла против него слухи, чтобы опорочить его, а также в рамках борьбы между двумя дворами гурских хасидов.


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