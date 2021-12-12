Раскол между двумя дворами гурских хасидов: в Бней-Браке проходит многотысячная акция протеста
В Бней-Браке проходит акция протеста гурских хасидов против начала судебного разбирательства, ответчиком по которому выступает сын адмора (главы хасидского двора) Яакова Арье Альтера.
В акции протеста принимают учатие тысячи членов общины.
Утром 12 декабря сын главы хасидского двора должен был явиться в суд в Тель-Авиве, где проходило слушание по жалобе, поданной Акивой Гринцейгом, покинувшего двор Яакова Арье Альтера и присоединившегося к последователям его двоюродного брата - раввину Шаулю Альтеру.
Истец утверждал, что окружение адмора распространяла против него слухи, чтобы опорочить его, а также в рамках борьбы между двумя дворами гурских хасидов.
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