Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса, которого раньше хвалила за "нестандартное мышление"

Спустя полгода после назначения на пост гендиректора министерства просвещения Игаль Словик, в прошлом бригадный генерал и заместитель главы Совета национальной безопасности, был уведомлен, что он уволен с конца декабря.

В окружении министра просвещения Ифат Шаши-Битон сообщили 12-му телеканалу, что причиной увольнения Игаля Словика, стали возникшие с ним разногласия.

12-й канал также сообщил, что в минздраве были удивлены этим решением, поскольку в течение всего дня 12 декабря проходили консультации и совещания, на которых присутствовали Ифат Шаши-Битон и Игаль Словик, и окружающие не заметили никакого напряжения между ними.

Отметим, что Шаши-Битон еще в июле, после инаугурации нового правительства во главе с Нафтали Беннетом, она объясняла свой выбор нового гендиректора тем, что Игаль Словик умеет мыслить и действовать нестандартно, умеет мобилизовать людей и находить неожиданные решения.