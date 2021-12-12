Министр здравоохранения: "Мы не будем закрывать аэропорт, список "красных" стран растет"

Министр здравоохранения Ницан Горовиц на брифинге для журналистов заявил, что невозможно герметично закрыть страну перед проникновением нового штамма, но возможно выиграть время до тех пор, пока не появятся новые данные о штамме "омикрон".

Горовиц также заявил, что правительство не намерено закрывать аэропорт, но внимательно следит за заболеваемостью в других странах и в соотвествии с этой информацией обновляет список "красных" стран, по возвращению из которых израильтяне направляются для прохождения карантина в гостиницу до получения отрицательного PCR-теста, сделанного сразу после прилета в аэропорту.

Министр здравоохранения предупредил, что список "красных стран" будет пополняться в зависимости от ситуации, и может так случиться, что турист вылетает в "зеленую" страну, а возвращаться будет из "красной".

Ницан Горовиц призвал израильтян воздержаться от поездок за границу, если они не являются неотложными.

Глава минздрава призвал израильтян проходить вакцинацию и вакцинировать своих детей. "Тот, кто не делает прививку, подвергает опасности себя и свое окружение", - сказал он. Он также добавил, что в Соединенных Штатах прививку сделали уже более 5 миллионов детей от 5 лет и старше, и нет данных о серьезных побочных эффектах.

Горовиц также отметил, что есть большое количество израильтян, которые не стали делать прививку "бустерной" дозой, и недостаточно защищены от вируса. "У израильтян есть ощущение, что уже все хорошо. Но сейчас самое время действовать. Мы не вводим санкции против тех, кто не делает прививку, но мы хотим сократить заболеваемость", - сказал он.