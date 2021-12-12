Суд над Задоровым: судьи выразили недоумение по поводу непрофессионализма полиции

В воскресенье, 12 декабря, в окружном суде Нацерета, где проходит повторный процесс над Романом Задоровым, давали показания следователь Алекс Городоцкий и бывший глава отдела ЯМАР Галилеи Янив Ашер, который подсадил осведомителя в камеру Задорова.

Сайт Ynet написал, что председатель коллегии судей Ашер Кула в ходе слушаний несколько раз выражал недоумение по поводу небрежности следственной группы и ее непрофессионализма.

В частности, на заседании обсуждалось то, что Задоров забрал из школы свою рабочую сумку спустя несколько дней поле убийства, в ней якобы хранились его рабочие брюки "пропитанные кровью", которые он позднее выбросил. Следствие стало искать эти брюки только после того, как Задоров сообщил, что их выбросил. То, что в течение десяти дней полиция не проверила сумку, удивило судей.

Кроме того, выяснилось, что содержимое сумки не было отправлено на криминалистическую экспертизу. Вещи в ней подверглись лишь визуальному осмотру, включая нож и другие режущие предметы. Суд не смог получить ответ, почему следственная группа ограничилась визуальным осмотром вещей.

Городоцкий в суде рассказал о том, как среди вещей Задорова был найден электрический удлинитель с красными пятнами на нем (позднее выяснилось, что это не кровь), однако следователи, чтобы усилить давление на подозреваемого, сообщили Задорову, что нашли пятна крови на его инструментах. Адвокат Задорова Яром Галеви утверждает, что тем самым следователи повергли Задорова в состояние шока и истерики, однако Городоцкий сказал суду, что Задоров воспринял эту информацию спокойно.

Янив Ашер, ныне гендиректор муниципалитета Акко, а в период расследования дела - начальник отдела сбора информации центрального отдела полиции Галилеи (ЯМАР), был тем человеком, который заключил сделку с осведомителем, который был подсажен в камеру Задорову. За признание Задорова в убийстве осведомитель получил 13 тысяч шекелей.

Янив Ашер рассказывал в суде, что однажды он навестил осведомителя, когда тот находился в камере один. Он умолял не оставлять его больше наедине с Задоровым, так как тот "ненормальный псих". Вместе с тем свидетель не смог ответить на вопрос судей, почему он запротоколировал эту встречу только через восемь дней после встречи с осведомителем, уже после того, как Задоров дал признательные показания и не мог вернуться в камеру.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

В 2019 году полиция допросила женщину, известную как О.К., по делу об убийстве школьницы Таир Рады. Поводом для допроса стал иск самой О.К., который она подала против свой бывшей подруги, распространявшей, согласно иску, ложную информацию о том, что О.К. якобы призналась ей в убийстве. Согласно протоколам допроса, которые публиковали Ynet и "Едиот Ахронот", О.К. точно не помнит, что именно говорила подруге, однако уверена, что не могла признаться ей в убийстве Таир Рады. О.К. заявила, что подруга пыталась убедить ее перед выходом фильма "Тень правды" пройти проверку на полиграфе. На вопрос следователя о том, что именно О.К. ответила подруге, та сказала, что не помнит. Следователь предъявила О.К. показания подруги, заявившей, что О.К. на предложение пройти проверку ответила, что "боится, что тогда узнают, что это действительно я". Однако О.К. вновь заявила, что не помнит, что именно говорила.

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К.

11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым, обвиненным в убийстве Таир Рады в декабре 2006 года. В конце июня Амит Айсман, только-что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

Айсман также принял решение закрыть дело против Ольги Кравченко, известной как О.К. в деле об убийстве Таир Рады. Дело закрыто за недостаточностью улик.

Освобождение Задорова под домашний арест

26 августа Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.

Судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова. К электронному браслету добавился запрет на посещения, возможность прослушивания телефонов и удаленного доступа к компьютерам, а также сдача загранпаспорта. Кроме того, за Задорова внесен денежный залог. 26 августа Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он помещен под домашний арест, во время которого должен находиться в доме своей тещи в Кацрине.