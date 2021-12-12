"Кан-11": срок карантина для возвращающихся из-за границы может быть увеличен

В вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" сообщалось, что в конце недели состоится заседание правительства, на котором будут обсуждаться дополнительные меры по сдерживанию распространения штамма "омикрон".

По информации телеканала, среди прочего на повестке дня - возможность увеличения срока карантина для возвращающихся из-за границы вне зависимости от того, прошел ли израильтянин вакцинацию.

Ранее минздрав сообщил о расширении списка "красных стран", в него через 72 часа войдут Великобритания, Дания и Бельгия. Также в "списке ожидания" находятся Германия и Шотландия (если если правительству в этих странах не удастся остановить распространение вируса, они также будут добавлены в "красный список").

Телеканал "Кан-11" передал, что минздрав беспокоит также ситуация в Канада, которая тоже может пополнить "красный список".

Ранее министр здравоохранения Ницан Горовиц, говоря о стратегии правительства по сдерживанию вируса, сообщил, что закрытие аэропорта не рассматривается. Но при этом он призвал израильтян воздержаться от поездок за границу, если они не являются неотложными.