На КПП "Мейтар" палестинский водитель протаранил несколько машин и попытался сбить полицейских
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что вечером 12 декабря на КПП "Мейтар", рядом с которым вспыхнули арабские беспорядки, произошло ЧП.
Водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками протаранил несколько машин на своем пути, после чего попытался сбить полицейских. Сотрудники полиции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Водителю удалось скрыться. Ведется его розыск.
В результате инцидента нет пострадавших.
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