На КПП "Мейтар" палестинский водитель протаранил несколько машин и попытался сбить полицейских

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что вечером 12 декабря на КПП "Мейтар", рядом с которым вспыхнули арабские беспорядки, произошло ЧП.

Водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками протаранил несколько машин на своем пути, после чего попытался сбить полицейских. Сотрудники полиции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Водителю удалось скрыться. Ведется его розыск.

В результате инцидента нет пострадавших.