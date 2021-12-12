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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 18:39

Минздрав сообщил о добавлении трех европейских стран в "красный список"

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Минздрав сообщил о добавлении трех европейских стран в "красный список"

В воскресенье, 12 декабря, глава службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс сообщила, что в список "красных стран" добавлены три европейские страны: Великобритания, Дания и Бельгия.

Ограничения в отношении израильтян, возвращающихся из этих стран, начнут через 72 часа.

Еще две страны, Германия и Шотландия, находятся в "списке ожидания". Правительство следит за ситуацией в этих странах и в случае, если правительству этих стран не удастся остановить распространение вируса, они также будут добавлены в "красный список".

27 ноября в Израиле был опубликован "красный список" из 50 стран: Ангола
Уганда
Сейшельские острова
Эритрея
Эфиопия
Эсватини
Ботсвана
Бурунди
Буркина Фасо
Бенин
Гана
Габон
Джибути
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гамбия
ЮАР
Южный Судан
Конго
Центрально-Африканская республика
Конго Браззавиль
Зимбабве
Замбия
Кот д Ивуар
Того
Танзания
Кабо-Верде
Либерия
Мавритания
Маврикий
Мали
Мадагаскар
Мозамбик
Малави
Лесото
Нигерия
Нигер
Намибия
Сан-Томе и Принсипи
Сомали
Сенегал
Сьерра Леоне
Остров Святой Елены
Чад
Коморы
Кения
Камерун
Руанда
Реюньон


Въезд иностранцев из этих стран в Израиль запрещен.

Израильтяне, приехавшие из "красных" стран, направляются на прохождение карантина в гостиницу до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного сразу после прилета в аэропорту. После получения отрицательного ответа они могут проходить карантин дома. Из карантина можно выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

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