Минздрав сообщил о добавлении трех европейских стран в "красный список"

В воскресенье, 12 декабря, глава службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс сообщила, что в список "красных стран" добавлены три европейские страны: Великобритания, Дания и Бельгия.

Ограничения в отношении израильтян, возвращающихся из этих стран, начнут через 72 часа.

Еще две страны, Германия и Шотландия, находятся в "списке ожидания". Правительство следит за ситуацией в этих странах и в случае, если правительству этих стран не удастся остановить распространение вируса, они также будут добавлены в "красный список".

27 ноября в Израиле был опубликован "красный список" из 50 стран: Ангола

Уганда

Сейшельские острова

Эритрея

Эфиопия

Эсватини

Ботсвана

Бурунди

Буркина Фасо

Бенин

Гана

Габон

Джибути

Гвинея

Гвинея-Бисау

Гамбия

ЮАР

Южный Судан

Конго

Центрально-Африканская республика

Конго Браззавиль

Зимбабве

Замбия

Кот д Ивуар

Того

Танзания

Кабо-Верде

Либерия

Мавритания

Маврикий

Мали

Мадагаскар

Мозамбик

Малави

Лесото

Нигерия

Нигер

Намибия

Сан-Томе и Принсипи

Сомали

Сенегал

Сьерра Леоне

Остров Святой Елены

Чад

Коморы

Кения

Камерун

Руанда

Реюньон



Въезд иностранцев из этих стран в Израиль запрещен.

Израильтяне, приехавшие из "красных" стран, направляются на прохождение карантина в гостиницу до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного сразу после прилета в аэропорту. После получения отрицательного ответа они могут проходить карантин дома. Из карантина можно выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.