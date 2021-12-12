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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 09:24

Нетаниягу просит не лишать его семью охраны ШАБАКа

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Нетаниягу просит не лишать его семью охраны ШАБАКа

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу попросил не лишать его супругу Сару и сыновей Авнера и Яира охраны ШАБАКа, заявив, что его семья продолжает получать угрозы.

Охрана, в том числе автомобиль с шофером, положена семье бывшего премьера первые полгода после его отставки. 13 декабря этот срок истекает. Ежемесячно охрана семьи Нетаниягу стоит государству 300 тысяч шекелей.

Самому бывшему премьеру, согласно израильскому законодательству, положена охрана в течение 20 лет после отставки.


В воскресенье, 12 декабря, министерская комиссия по вопросам, связанным с ШАБАКом, обсудит просьбу бывшего премьер-министра.

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