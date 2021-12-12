"Ликуд": "Семью Нетаниягу бросают под колеса"

В воскресенье, 12 декабря, министерская комиссия приняла решение, в соответствии с которым супруга и дети бывшего главы правительства Биньямина Нетаниягу лишатся охраны ШАБАКа. Решение было принято после консультаций со службами безопасности.

Охрана, в том числе автомобиль с шофером, положена семье бывшего премьера первые полгода после его отставки. 13 декабря этот срок истекает. Ежемесячно охрана семьи Нетаниягу стоит государству 300 тысяч шекелей.

Из партии "Ликуд" поступила следующая реакция на это решение: "Речь идет о безответственном, скандальном и политическом решении, спланированном заранее, допускающем нападение на супругу бывшего премьер-министра и его сыновей. Вопреки сообщениям, комиссия полностью проигнорировала профессиональные рекомендации подразделение обеспечения охраны в канцелярии премьер-министра "Маген", ответственного за безопасность супруги бывшего главы правительства Нетаниягу и его сыновей, которая требовала продлить срок предоставления охраны. В подразделении "Маген" постановили, что радикальные настроения в части общества являются угрозой безопасности супруги бывшего главы правительства Нетаниягу и его сыновей и обязывают продолжение предоставления охраны в соответствии с оригинальным решением Комиссии по обеспечению охраны. Это профессиональное решение комиссии было произвольно отменено министерской комиссией во главе с Матаном Каханой всего через несколько дней после вступления в должность нового правительства. Все, у кого есть глаза, видят уровень подстрекательства и угрозы в соцсетях, направленные в сторону супруги бывшего главы правительства Нетаниягу и его сыновей. Подобные очевидные угрозы в убийстве членов семьи Нетаниягу были опубликованы в соцсетях даже вчера. Даже не из-за частицы подобных угроз эта политизированная комиссия предоставила армию телохранителей Идит Сильман, Матану Кахане, Айелет Шакед, Гидеону Саар и даже Тамар Зандберг и Мейрав Михаэли, но семью Нетаниягу они бросают под колеса. Ненависть к Нетаниягу лишает людей рассудка настолько, что они готовы рисковать жизнями его жены и сыновей. Невероятно. Беспрецедентный скандал! И самый невероятный абсурд – это происходит в день, когда это раздутое и затратное правительство у всех на виду назначает еще одного замминистра, на которого за счет граждан будет потрачены миллионы шекелей в год. И они еще смеют читать нотации. Постыдились бы".

Канцелярия главы правительства опровергла заявление "Ликуда" в отношении подразделения "Маген". Согласно уточнению канцелярии, "Маген" является исполнительным органом, который опирается на рекомендации ШАБАКа.