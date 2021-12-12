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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 21:04

На генеральной репетиции конкурса "Мисс Вселенная" представительница Израиля потеряла сознание

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На генеральной репетиции конкурса "Мисс Вселенная" представительница Израиля потеряла сознание

Ноа Кохба, представляющая Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная", потеряла сознание на генеральной репетиции шоу, финал которого состоится сегодня вечером.

Издание TMI пишет, что ей была оказана первая помощь и проведена инфузионная терапия. Она находится под наблюдением медиков накануне финала.

Ноа Кохба поблагодарила всех израильтян за поддержку. Она попросила журналистов передать, что чувствует себя хорошо и готова продолжить борьбу за корону. Она также поблагодарила парамедиков "Маген Давид Адом", которые оказали ей первую помощь.


Королева красоты Израиля на конкурсе "Мисс Вселенная 2021". Фотогалерея

Финал международного конкурса состоится 12 декабря в Эйлате. Он будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.

Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.

Конкурс "Мисс Вселенная" впервые проходит в Израиле.

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