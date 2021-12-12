В Иерусалиме мужчина получил тяжелые травмы в результате падения с электровелосипеда
На бульваре Бар-Лев в Иерусалиме был обнаружен лежащим без сознания на проезжей части 50-летний мужчина, недалеко от него лежал электрический велосипед.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина получил серьезные травмы. Он был доставлен в больницу "Адаса Ар-Цофим" в тяжелом состоянии.
Дорожная полиция передала, что, по данным предварительного расследования, мужчина не справился с управлением и упал с велосипеда.
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