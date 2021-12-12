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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 20:19

Минздрав, возможно, пока не станет включать Бельгию в "красный список"

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Минздрав, возможно, не станет включать Бельгию в "красный список"

Спустя несколько часов после брифинга минздрава, на котором сообщалось о включении трех европейских стран в "красный список", из минздрава сообщили, что насчет одной из стран возникли сомнения.

Возможно, в "красный список" на данном этапе не будет включена Бельгия. В понедельник, 13 декабря, в минздраве состоится дополнительное обсуждение, в ходе которого будет принято окончательное решение.

Великобритания и Дания войдут в "красный список" в ночь со среды на 16 декабря.


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Минздрав сообщил о добавлении трех европейских стран в "красный список"
 

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