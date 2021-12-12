Минздрав, возможно, пока не станет включать Бельгию в "красный список"
Спустя несколько часов после брифинга минздрава, на котором сообщалось о включении трех европейских стран в "красный список", из минздрава сообщили, что насчет одной из стран возникли сомнения.
Возможно, в "красный список" на данном этапе не будет включена Бельгия. В понедельник, 13 декабря, в минздраве состоится дополнительное обсуждение, в ходе которого будет принято окончательное решение.
Великобритания и Дания войдут в "красный список" в ночь со среды на 16 декабря.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
Минздрав сообщил о добавлении трех европейских стран в "красный список"
Минздрав сообщил о добавлении трех европейских стран в "красный список"