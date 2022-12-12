На стройке в Гиват-Зеэве в результате обрушения строительных лесов погибли двое рабочих

В понедельник, 12 декабря, в Гиват-Зеэве на стройплощадке на улице А-Ракефет, где возводится 12-этажный жилой дом, обрушились строительные леса. Пять рабочих получили травмы различной степени сложности.

Двое рабочих, мужчины 30-35 лет, погибли. Тело одного из погибших в течение длительного времени не могли вытащить из-под завалов.

Двое пострадавших были травмированы легко. Еще один получил травмы средней тяжести, он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим".

adv_11 m_ar_1

Начато расследование.

По информации в СМИ, на этой стройке работали арабы из Бейт-Лехема и Бейт-Джалы.

Отметим, что подобные происшествия на стройплощадках в Израиле происходят постоянно. Только за последний месяц это 11-й подобный инцидент (в общей сложности погибли три человека, десять получили тяжелые травмы).