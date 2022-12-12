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    В Израиле

    На стройке в Гиват-Зеэве в результате обрушения строительных лесов погибли двое рабочих

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    На стройке в Гиват-Зеэве в результате обрушения строительных лесов погибли двое рабочих
    Пожарно-спасательная служба Израиля     На стройке в Гиват-Зеэве в результате обрушения строительных лесов погибли двое рабочих
    Пресс-служба МАДА     На стройке в Гиват-Зеэве в результате обрушения строительных лесов погибли двое рабочих
    Пресс-служба МАДА

    В понедельник, 12 декабря, в Гиват-Зеэве на стройплощадке на улице А-Ракефет, где возводится 12-этажный жилой дом, обрушились строительные леса. Пять рабочих получили травмы различной степени сложности.

    Двое рабочих, мужчины 30-35 лет, погибли. Тело одного из погибших в течение длительного времени не могли вытащить из-под завалов.

    Двое пострадавших были травмированы легко. Еще один получил травмы средней тяжести, он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим".

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    Начато расследование.

    По информации в СМИ, на этой стройке работали арабы из Бейт-Лехема и Бейт-Джалы.

    Отметим, что подобные происшествия на стройплощадках в Израиле происходят постоянно. Только за последний месяц это 11-й подобный инцидент (в общей сложности погибли три человека, десять получили тяжелые травмы).

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Декабря 2022
    На стройке в Кфар-Сабе тяжело травмирован рабочий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Декабря 2022
    На стройке в Петах-Тикве тяжело травмирован рабочий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Декабря 2022
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