ЦАХАЛ: убитая в Дженине девушка находилась рядом с боевиками

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала результаты предварительного расследования обстоятельств операции в Дженине, в результате которой, по утверждению властей ПА, была убита 16-летняя палестинская девушка.

Операция в Дженине, где были задержаны трое разыскиваемых террористов, проводилась поздно вечером 11 декабря. Ранее из ЦАХАЛа сообщали, что большая группа вооруженных боевиков попыталась воспрепятствовать действиям военных, применяя оружие и взрывные устройства.

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По данным палестинского агентства Safa, в ходе перестрелки с палестинской стороны была убита 16-летняя Джена Магди Эсам Закарнэ. Агентство писало, что девушка в момент перестрелки находилась на крыше своего дома, пуля попала ей в голову.

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То, что девушка находилась на крыше, подтверждается и расследованием ЦАХАЛа. "Существует высокая вероятность того, что девушка была убита случайно, выстрелом, который был произведен в сторону вооруженных боевиков на крыше, с которой велся огонь в сторону военнослужащих. По всей видимости, убитая девушка находилась на крыше рядом с боевиками", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ЦАХАЛе называют безосновательными и голословными утверждения, что силы безопасности Израиля преднамеренно стреляют в гражданских лиц.

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В сообщении пресс-службы подчеркивается, что расследование инцидента продолжается.

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Минувшей ночью в ходе операции "Волнорез" в Дженине, деревнях Наалин, Курбат Бани-Хасан, Абидия, Хармала, Салам, Рамадин, Байт-Ликия, Аната, Кафр-Акаб, Каландия, Яабад, Байт-Сакур, Даария, Байт-Ауа, Байта, были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

"Армия обороны Израиля и ее командование сожалеют о каждом случае, когда страдают невинные люди, даже если они находились во время перестрелки рядом с вооруженными террористами", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.