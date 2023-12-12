ЦАХАЛ вернул из сектора Газы тела двух похищенных израильтян

В ходе совместной операции подразделения 504 Управления военной разведки и 551-й резервной бригады из сектора Газы в Израиль были возвращены тела Эден Зхарьи и Зива Дадо.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после процедуры идентификации, проведенной медработниками и военным раввинатом, представители армии и полиции проинформировали семьи Эден Зхарьи и Зива Дадо о том, что их тела обнаружены и возвращены в Израиль.

28-летняя Эден Зхарья участвовала в музыкальном фестивале в Реиме и была похищена боевиками 7 октября. 36-летний прапорщик Зив Дадо, ответственный за логистику 51-го батальона бригады Голани, был похищен и убит при исполнении служебного долга 7 октября. О его гибели ЦАХАЛ сообщил родным 25 октября.

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В ходе операции по поиску тел Эден Зхарьи и Зива Дадо погибли старший сержант резерва Галь Меир Айзенкот и старшина резерва Эяль Меир Беркович, несколько военнослужащих были ранены.

Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что судмедэксперты продолжают работать, чтобы установить время и причину смерти Эден Зхарьи.