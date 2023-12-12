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    В Израиле

    ЦАХАЛ вернул из сектора Газы тела двух похищенных израильтян

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    ЦАХАЛ вернул из сектора Газы тела двух похищенных израильтян
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ходе совместной операции подразделения 504 Управления военной разведки и 551-й резервной бригады из сектора Газы в Израиль были возвращены тела Эден Зхарьи и Зива Дадо.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после процедуры идентификации, проведенной медработниками и военным раввинатом, представители армии и полиции проинформировали семьи Эден Зхарьи и Зива Дадо о том, что их тела обнаружены и возвращены в Израиль.

    28-летняя Эден Зхарья участвовала в музыкальном фестивале в Реиме и была похищена боевиками 7 октября. 36-летний прапорщик Зив Дадо, ответственный за логистику 51-го батальона бригады Голани, был похищен и убит при исполнении служебного долга 7 октября. О его гибели ЦАХАЛ сообщил родным 25 октября.

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    В ходе операции по поиску тел Эден Зхарьи и Зива Дадо погибли старший сержант резерва Галь Меир Айзенкот и старшина резерва Эяль Меир Беркович, несколько военнослужащих были ранены.

    Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что судмедэксперты продолжают работать, чтобы установить время и причину смерти Эден Зхарьи.

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    Сын министра Гади Айзенкота Галь Меир Айзенкот похоронен на военном кладбище в Герцлии
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Декабря 2023
    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух военнослужащих в ходе боев в Газе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Октября 2023
    Опубликовано имя еще одного погибшего военнослужащего ЦАХАЛа
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