Отчет ЦАХАЛа об операциях в Газе: 250 снарядов найдены в туалете
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в ночь на 12 декабря продолжались активные боевые действия на территории сектора Газы.
За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько ракетных стартовых площадок в разных районах сектора Газы. В частности, бойцы 162-й бронетанковой дивизии "А-Плада", действуя совместно с бойцами 636-го батальона, определили местонахождение ракетной площадки, с которой был обстрелян город Сдерот, вызвали авиацию, и пусковая площадка была уничтожена.
ЦАХАЛ сообщает также, что бойцы спецподразделения "Дувдеван", действуя в Газе, в здании, которое контролировали боевики ХАМАСа, нашли в туалете около 250 снарядов, ракет и боеприпасов к РПГ. Там же было обнаружено оружие и другая военная техника.
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