ЦАХАЛ: на юге Газы были атакованы хамасовцы, планировавшие похищение гумпомощи

ЦАХАЛ подтверждает нанесение в ночь на 12 декабря удара по вооруженным террористам ХАМАСа в в двух пунктах сосредоточения на юге сектора Газы.

В сообщении подчеркивается, что террористы действовали на маршруте, используемом для переброски гуманитарной помощи на юге сектора Газы.

"Целью атаки было обеспечение безопасной доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газы", – заявляет ЦАХАЛ.

"Все ликвидированные террористы являются террористами ХАМАСа, которые планировали насильственно захватить грузовики с гуманитарной помощью и передать их террористической организации ХАМАС", – утверждается в сообщении ХАМАСа.

"Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не нападал на грузовики с гуманитарной помощью и что маршрут для грузовиков с гуманитарной помощью остается открытым и активным", – заявляет ЦАХАЛ.

Ранее источники в Газе заявляли, что в ночь на 12 декабря в районе Аль-Мауаси (к западу от Рафиаха и Хан-Юнисе) ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по колонне грузовиков с гуманитарной помощью и охранявшим груз "гражданским лицам" – в результате атаки погибли не менее 13 человек. Эти источники утверждали, что все погибшие были сотрудниками гуманитарных миссий. Потом сообщалось о еще двух ударах примерно в том же районе, и других убитых и раненых.