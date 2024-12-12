ЦАХАЛ: в Самарии ликвидированы двое террористов, размечен дом убийцы

ЦАХАЛ объявил, что в Кабатии (к югу от Дженина) был размечен для последующего разрушения дом террориста Уаэля Лахлуша, одного из убийц 23-летнего жителя Бейт-Шеана Йонатана Дойча. Лахлуш был ликвидирован 1 декабря в Дженине вместе с еще тремя террористами.

Также ЦАХАЛ сообщает, что в ходе сегодняшних операций в Иудее и Самарии были ликвидированы двое террористов – в Шхеме и Калькилии. В Шхеме операция была проведена бойцами спецназа "Дувдеван", в Калькилии действовали бойцы пограничной полиции.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в результате совместной операции военных, полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) в районе Бейт-Лехема сдался террорист, совершивший накануне теракт к югу от Иерусалима, в районе перекрестка Аль-Хадэр. Агентство Maan называет имя террориста: это Из ад-Дин аль-Масалма, 28 лет, из деревни Байт-Ауа, к западу от Хеврона. Ynet публикует другую фамилию – Из ад-Дин Малух.