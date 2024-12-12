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Израиль

Внимание, розыск: пропал 29-летний Лиор Аарон Малка из Ришон ле-Циона

время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:47 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 10:47
Внимание, розыск: пропал 29-летний Лиор Аарон Малка из Ришон ле-Циона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 29-летнего Лиора Аарона Малки из Ришон ле-Циона. В последний раз его видели 11 декабря на улице Жаботински в Ришон ле-Ционе. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавого телосложения, черные короткие волосы, глаза карие. Описание одежды и обуви: черная кипа, синяя рубашка с красной надписью и серая толстовка, спортивная обувь.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9609444.

Израиль
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