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Израиль

ЦАХАЛ не исключает, что тревога около границы Газы и в Лахише была ложной

Пресс-служба ЦАХАЛа
Цева адом
время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 10:21
ЦАХАЛ не исключает, что тревога около границы Газы и в Лахише была ложной
Ayal Margolin/Flash90

В связи с сигналами тревоги, которые звучали с 8:52 до 9:10 в Нетивоте, Сдероте и Лахише, ЦАХАЛ заявляет, что проверяется версия о ложном срабатывании системы предупреждения, а не о проникновении БПЛА.

Однако окончательные выводы будут сделаны позже.

Это была первая тревога "Цева адом", прозвучавшая в Израиле за последнюю неделю.

Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил, что силы ПВО перехватили на юге Израиля БПЛА, летевший с востока. Тревога активирована не была.

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