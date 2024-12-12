ЦАХАЛ не исключает, что тревога около границы Газы и в Лахише была ложной

В связи с сигналами тревоги, которые звучали с 8:52 до 9:10 в Нетивоте, Сдероте и Лахише, ЦАХАЛ заявляет, что проверяется версия о ложном срабатывании системы предупреждения, а не о проникновении БПЛА.

Однако окончательные выводы будут сделаны позже.

Это была первая тревога "Цева адом", прозвучавшая в Израиле за последнюю неделю.

Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил, что силы ПВО перехватили на юге Израиля БПЛА, летевший с востока. Тревога активирована не была.