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Израиль

Офер Винтер против Герци А-Леви: "Будь я премьером, его голова бы давно слетела"

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 декабря 2024 г., 13:48 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 13:53
Офер Винтер против Герци А-Леви: "Будь я премьером, его голова бы давно слетела"
Tomer Neuberg/Flash90

Бригадный генерал в отставке Офер Винтер заявил в интервью "Кан 11", что за незадолго до нападения ХАМАСа на Израиль глава правительства Биньямин Нетаниягу сказал ему, что хочет назначить его своим военным секретарем.

По словам Винтера, назначение было заблокировано начальником Генерального штаба Герци А-Леви. Эта встреча состоялась за пять дней до "черной субботы". "Ты не подходишь. Я посоветовался с генералитетом, и твое стратегическое мышление нам не подходит", – сказал А-Леви.

Начальник генштаба призвал его уйти в отставку, отметив, что это согласовано с министром обороны. "Он добавил, что, по его мнению, просьба главы правительства – не по существу", – заявил Винтер.

"Если бы премьер-министром был я или, скажем, Арик Шарон, его голова бы давно слетела. Какая наглость! Что он вообще себе позволяет? Да кто он такой вообще? Просьба главы правительства для него не по существу?! Он подчинен главе правительства и политическому руководству!" – сказал интервьюируемый.

"Если заявления бригадного генерала в отставке Винтера соответствуют истине, речь идет об очень серьезном инциденте. В демократическом государстве начальник генштаба подчиняется политическому руководству и должен держать свои при себе личное мнение или политические убеждения", – сообщила канцелярия главы правительства.

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