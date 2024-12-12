Источники в ПА: арестован террорист, обстрелявший автобус в Гуш-Эционе

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что израильскими силами безопасности арестован террорист, обстрелявший израильский автобус в Гуш-Эционе.

По данным ПИЦ, террорист действовал в одиночку. После обстрела автобуса он попытался сдаться в Бейт-Лехеме палестинским силам безопасности, но они передали его израильским военным.

В ночь на 12 декабря на 60-м шоссе, возле деревни Бейт-Джала, террорист (или террористы) обстрелял израильский автобус, ехавший из Гуш-Эциона в Иерусалим. Несмотря на то, что в автобусе находились раненые, водитель продолжил движение до КПП "Менарот", где его ждали "скорые".

Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате теракта ранены четыре человека, из них двое, 12-летний ребенок и 40-летняя женщина, получили огнестрельные ранения. Состояние ребенка тяжелое (пуля ему попала в шею), ранение женщины средней тяжести, они доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Еще два человека получили порезы разлетевшимися осколками стекол.