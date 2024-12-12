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Израиль

Утвержден закон, согласно которому государство не будет оплачивать адвокатов для террористов

Законы
Кнессет
ХАМАС
Правительство
Террористы
время публикации: 12 декабря 2024 г., 00:32 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 00:48
Утвержден закон, согласно которому государство не будет оплачивать адвокатов для террористов
Chaim Goldberg/Flash90

В среду, 11 декабря, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был одобрен закон, в котором говорится, что государство не будет оплачивать услуги адвокатов для террористов, участвовавших в резне 7 октября. Эти деньги будут удержаны из средств, переводимых Палестинской автономии.

Законопроект поддержали 26 парламентариев и 4 проголосовали против.

Один из инициаторов законопроекта депутат от "Ционут Датит" Симха Ротман, после голосования заявил, что "этот шаг направлен на устранение несправедливости. Граждане Израиля не должны финансировать юридическую защиту тех, кто хотел их убить. Оплачивать будет тот, кто поддерживает террор".

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