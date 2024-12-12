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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 12 декабря: похолодание, облачно, морось

Погода
Дожди
время публикации: 12 декабря 2024 г., 05:36 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 05:43
Прогноз погоды в Израиле на 12 декабря: похолодание, облачно, морось
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 12 декабря, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Облачно. На севере и в центре страны возможны моросящие дожди.

В Иерусалиме – 12-16 градусов, в Тель-Авиве – 15-21, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 15-24, в Беэр-Шеве – 11-19, в Мицпе-Рамоне – 14-18, на побережье Мертвого моря – 17-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-21, в Ариэле – 13-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-20, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу температура еще немного понизится, дожди. В субботу-воскресенье будет прохладно и солнечно.

Израиль
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