x
12 декабря 2024
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2024
|
12 декабря 2024
|
последняя новость: 14:15
12 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Снесены незаконные арабские дома в природном заповеднике в Иудейской пустыне

Иудея и Самария
время публикации: 12 декабря 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 14:04
Снесены незаконные арабские дома в природном заповеднике в Иудейской пустыне
Wikipedia.org. Фото: יאיר דב

После многолетнего попустительства Гражданское управление, действующее на территории Иудеи и Самарии, сотрудники инспекционного подразделения и военнослужащие ЦАХАЛа снесли в четверг, 12 декабря, семь незаконных арабских построек, которые были возведены на территории природного и исторического заповедника, неприкосновенность которого была оговорена еще соглашениями в Осло. Как отмечает "Сругим", это первая подобная операция, которую проводят Гражданская администрация и ЦАХАЛ в этом районе.

Речь идет о заповеднике в самом сердце Иудейской пустыни, на территории регионального совета Гуш-Эцион, в котором несколько лет назад палестинцы начали строить незаконный город, размещая частные дома и дороги на территории природного заповедника и уничтожая археологические памятники. В связи с тем, что статус этого заповедника оговаривался соглашениями Осло, он получил название "А-Шмура а-Эскемит", "Заповедник Соглашения".

В течение многих лет палестинская сторона нарушала условия соглашения, размещая на территории заповедника капитальные постройки и захватывая его территорию, и сегодня впервые на этом участке начались правоприменительные действия, включающие снос незаконных строений и предотвращение захвата территории заповедника. Снесенные постройки находились в "зоне B", и операция по их сносу была произведена после масштабной подготовительной работы, выполненной ЦАХАЛом.

Как сообщал ранее "Седьмой канал", помимо колоссального ущерба, нанесенного незаконным строительством Иудейской пустыне, палестинцы разрушали археологические памятники разных периодов, в том числе, времен Первого Храма.

Согласно имеющимся данным, около 40 лет назад профессор Ицхар Хиршфельд провел исследование, в ходе которого были обнаружены постройки византийского периода, сельскохозяйственные сооружения периода Первого Храма и древние еврейские захоронения, предположительно, относящихся к Железному веку. Кроме того, через этот район проходило несколько дорог, имевших важное значение в древние времена и серьезно пострадавших в результате незаконной арабской застройки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 января 2020

Суд разрешил выселение 22 палестинских арабов из дома в Сильване, построенного на месте "Йеменской деревни"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 июля 2017

В арабском квартале Иерусалима снесен четырехэтажный дом, построенный незаконно
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 мая 2017

В ООН опубликован отчет, посвященный "50-летию израильской оккупации Палестины"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 03 февраля 2017

Тиби попросил Госдепартамент обратить внимание на разрушение домов арабов