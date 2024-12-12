Снесены незаконные арабские дома в природном заповеднике в Иудейской пустыне

После многолетнего попустительства Гражданское управление, действующее на территории Иудеи и Самарии, сотрудники инспекционного подразделения и военнослужащие ЦАХАЛа снесли в четверг, 12 декабря, семь незаконных арабских построек, которые были возведены на территории природного и исторического заповедника, неприкосновенность которого была оговорена еще соглашениями в Осло. Как отмечает "Сругим", это первая подобная операция, которую проводят Гражданская администрация и ЦАХАЛ в этом районе.

Речь идет о заповеднике в самом сердце Иудейской пустыни, на территории регионального совета Гуш-Эцион, в котором несколько лет назад палестинцы начали строить незаконный город, размещая частные дома и дороги на территории природного заповедника и уничтожая археологические памятники. В связи с тем, что статус этого заповедника оговаривался соглашениями Осло, он получил название "А-Шмура а-Эскемит", "Заповедник Соглашения".

В течение многих лет палестинская сторона нарушала условия соглашения, размещая на территории заповедника капитальные постройки и захватывая его территорию, и сегодня впервые на этом участке начались правоприменительные действия, включающие снос незаконных строений и предотвращение захвата территории заповедника. Снесенные постройки находились в "зоне B", и операция по их сносу была произведена после масштабной подготовительной работы, выполненной ЦАХАЛом.

Как сообщал ранее "Седьмой канал", помимо колоссального ущерба, нанесенного незаконным строительством Иудейской пустыне, палестинцы разрушали археологические памятники разных периодов, в том числе, времен Первого Храма.

Согласно имеющимся данным, около 40 лет назад профессор Ицхар Хиршфельд провел исследование, в ходе которого были обнаружены постройки византийского периода, сельскохозяйственные сооружения периода Первого Храма и древние еврейские захоронения, предположительно, относящихся к Железному веку. Кроме того, через этот район проходило несколько дорог, имевших важное значение в древние времена и серьезно пострадавших в результате незаконной арабской застройки.