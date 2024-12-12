В Нетивоте, Сдероте и окрестных поселках сработала тревога
время публикации: 12 декабря 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 09:01
В 8:52 тревога, предупреждающая о вторжении БПЛА в воздушное пространство Израиля, прозвучала в Нетивоте, в поселках Ткума и Хават Изреам регионального совета Сдот Негев и в поселке Яхини регионального совета Шаар а-Негев.
Вскоре после этого тревога прозвучала в Сдероте и окрестностях.
ЦАХАЛ проверяет причину срабатывания тревоги.
Это первая тревога "Цева адом", прозвучавшая в Израиле за последнюю неделю.