В Нетивоте, Сдероте и окрестных поселках сработала тревога

В 8:52 тревога, предупреждающая о вторжении БПЛА в воздушное пространство Израиля, прозвучала в Нетивоте, в поселках Ткума и Хават Изреам регионального совета Сдот Негев и в поселке Яхини регионального совета Шаар а-Негев.

Вскоре после этого тревога прозвучала в Сдероте и окрестностях.

ЦАХАЛ проверяет причину срабатывания тревоги.

Это первая тревога "Цева адом", прозвучавшая в Израиле за последнюю неделю.