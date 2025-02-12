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Израиль

Источники: ЦАХАЛ нанес удар по цели и взорвал несколько строений на юге сектора Газы

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 12 февраля 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 09:23
Источники: ЦАХАЛ нанес удар по цели и взорвал несколько строений на юге сектора Газы
AP Photo/Ariel Schalit

Источники в Газе заявляют, что утром 12 февраля БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели около района Абу Халауа, к востоку от Рафаха, на юге сектора. Сообщается об убитом и тяжелораненом.

Кроме того, источники в Газе передают, что израильские военные взорвали несколько строений в районе Таль ас-Султан, на западе Рафаха, на юге сектора.

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