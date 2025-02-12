Террорист из Иерусалима получил 27 лет тюрьмы за попытку убийства двух евреев

Окружной суд Иерусалима приговорил жителя арабского квартала столицы Ахмада Насалу к 27 годам тюремного заключения за две попытки убийства в ходе теракта на почве национальной ненависти. По материалам суда, преступник пытался перерезать горло своим двум жертвам, убедившись предварительно, что они евреи. Помимо лишения свободы, он должен будет заплатить пострадавшим денежную компенсацию.

По данным суда, около трех лет назад обвиняемый прибыл в деревню Хизмэ с ножом с целью убить еврея. Он напал на первого пострадавшего и начал перерезать ему горло. На помощь пострадавшему пришел владелец близлежащего бизнеса, обвиняемый бросил жертву и сбежал с места происшествия.

На следующий день он вернулся на то же место с другим ножом, выследил еще одного еврея, и попытался убить его тем же способом. В обоих случаях пострадавшие выжили, но получили серьезные ранения.

Суд отклонил аргументы защиты о том, что психическое состояние обвиняемого должно избавить его от уголовной ответственности. Суд указал, что обвиняемый избирал жертв исключительно на основании их национальности, пытаясь убить максимально жестоким способом. Прокуратура просила приговорить его к 40 годам тюрьмы, условному сроку и выплате значительной денежной компенсации пострадавшим. Суд приговорил его к 27 годам тюрьмы и выплате компенсации.