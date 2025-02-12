Вынесен приговор по делу от убийстве в Тель-Авиве: пожизненный срок

Окружной суд в Тель-Авиве приговорил к пожизненному тюремному сроку Тома Муалема, признанного виновным в жестоком убийстве 61-летнего Яакова Коэна 20 декабря 2021 года. Убийство было совершено в квартире жилого дома на улице Эйн а-Коре в южном Тель-Авиве.

Также Муалем должен будет выплатить 150 тысяч шекелей братьям покойного.

Согласно обвинительному заключению, Муалем и Коэн познакомились на сайте знакомств, и вскоре Том переехал в квартиру Яакова. После того, как Коэн обнаружил, что обвиняемый украл у него деньги, он попросил его покинуть квартиру. 20 декабря 2021 года Муалем прибыл в квартиру Коэна. Взял на кухне острый нож и нанес удары хозяину квартиры в шею и в голову (перед этим он изучал способы убийства в интернете). Яаков сумел добежать до двери, но убийца повалил его и нанес удар тяжелым деревянным предметом по голове. Потом Муалем проверил пульс и, решив, что Коэн еще жив, взял большую диванную подушку и прижал ее к лицу жертвы. После этого он снова взял нож и нанес покойному еще десятки ударов. Потом он достал еще два ножа, которые были в его сумке, и воткнул их в рот жертвы, оставив тело на полу с ножами во рту.

Как отмечала прокуратура, убийца действовал хладнокровно: он принял душ, снял несколько видео с телом погибшего и местом убийства, похитил кредитную карту погибшего и документы, удостоверяющие его личность. Затем обвиняемый скрылся с места преступления и сразу же приступил к сокрытию улик. Однако следствию, по мнению суда, удалось полностью доказать вину Тома Муалема.