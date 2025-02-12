ЦАХАЛ: на юге Газы были атакованы подозреваемые в причастности к контрабанде оружия

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения об ударе по цели на юге сектора Газы. Сообщается, что был нанесен авиаудар по двум подозреваемым, подобравшим беспилотник, который пересек границу сектора.

Израильские военные отмечают, что за последнее время было зафиксировано несколько попыток контрабанды оружия в сектор Газы с использованием беспилотников.

"Армия обороны Израиля не допустит террористической деятельности любого рода и продолжит действовать по мере необходимости для поддержания безопасности граждан Государства Израиль", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Ранее источники в Газе заявляли, что утром 12 февраля БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели около района Абу Халауа, к востоку от Рафаха, на юге сектора. Сообщается об убитом и тяжелораненом.

Согласно источникам в Газе, был убит 44-летний Тарик Халиль Халауа (из клана Аш-Шаэр).