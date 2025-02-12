Снегопад на Голанских высотах: не только на Хермоне

Вечером 12 февраля начался снегопад не только на Хермоне, но и в других горных районах на севере Голанских высот. Температура воздуха на вершинах Голан около 0 градусов.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, 13 февраля снегопад прекратится. Ожидается постепенное повышение температуры. Однако снежный покров на Хермоне будет сохраняться еще долго.

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по распоряжению ЦАХАЛа. Однако в некоторые другие районы, где выпал снег, проехать можно.

В этом зимнем сезоне первый снегопад на Хермоне был в конце ноября. Потом сильный снегопад был в конце декабря и в начале февраля.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне фиксировали 24 февраля 2024 года.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.