Освобожденный таец рассказал о плене ХАМАСа: "Я поднял руки и крикнул: "Таиланд"!

Сриаун Ватчара, который вернулся домой после пребывания в плену террористов сектора Газы, рассказал местным СМИ о том, как он пережил более 480 дней неволи. Выдержки из его рассказа публикует в среду, 12 февраля, "Исраэль а-Йом".

Он рассказал о том, как был захвачен террористами: в "черную субботу" 7 октября, когда толпы террористов из Газы прорвались на территорию Израиля и устроили бойню, Сриаун работал в кибуце Нир-Оз. По его словам, террористы начали стрелять, он поднял руки и крикнул: "Таиланд!"

Боевики забрали его телефон, окружили его и увезли в Газу. В плену он больше всего страдал от нехватки питьевой воды. Его содержали с двумя другими заложниками из Таиланда, с охранниками они общались, в основном, жестами, и коммуникация была ограничена базовыми вещами.

Террористы дали ему кусок бумаги, на котором он отмечал дни плена. Почти все время в плену им не разрешали мыться, кормили их редко, в основном, хлебом, помидорами, огурцами и сыром. Террористы время от времени говорили заложникам, что "через несколько дней" освободят их, и скоро тайцы перестали им верить.

Но потом, по его словам, произошло что-то необычное: охранники сказали, что будет прекращение огня, боевики праздновали это и стреляли в воздух. "В тот раз я им поверил", – признается Сриаун Ватчара.

На родине приняли его очень радостно. Местная церковь провела специальную службу в благодарность за возвращение заложника, перед службой он произнес благодарственную речь. Ватчара живет в маленькой христианской общине в бедном сельскохозяйственном районе Таиланда, он отправлялся в Израиль, чтобы помочь семье с деньгами и дать своей дочери образование. Сейчас, когда он воссоединился с близкими, он хочет ухаживать за постаревшими родителями и быть со своей дочерью.