В Тель-Авиве прозвучала учебная тревога

В 11:05 учебные сирены прозвучали в кварталах Тель-Авива за ручьем Яркон (Эвер а-Яркон). В 11:10 – учебная тревога в южных кварталах Тель-Авива и в Яффо.

Пресс-служба ЦАХАЛа заранее уведомляла, что Командование тылом проведет проверку систем раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" в Тель-Авиве.

В 11:05 пресс-служба ЦАХАЛа вновь заявила: "Это всего лишь учения".