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Израиль

В Тель-Авиве прозвучала учебная тревога

Тель-Авив
Цева адом
Учения
время публикации: 12 февраля 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 11:20
В Тель-Авиве прозвучала учебная тревога
Фото NEWSru.co.il

В 11:05 учебные сирены прозвучали в кварталах Тель-Авива за ручьем Яркон (Эвер а-Яркон). В 11:10 – учебная тревога в южных кварталах Тель-Авива и в Яффо.

Пресс-служба ЦАХАЛа заранее уведомляла, что Командование тылом проведет проверку систем раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" в Тель-Авиве.

В 11:05 пресс-служба ЦАХАЛа вновь заявила: "Это всего лишь учения".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

В Тель-Авиве пройдет проверка сирен "Цева Адом"