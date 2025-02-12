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Израиль

Пешеход, сбитый на шоссе номер 1 – пытавшийся сбежать от полиции перевозчик нелегалов

Полиция
Нелегалы
Транспорт
время публикации: 12 февраля 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 14:39
Пешеход, сбитый на шоссе номер 1 – пытавшийся сбежать от полиции перевозчик нелегалов
Пресс-служба МАДА

Сотрудники полиции Иерусалимского округа задержали на шоссе номер 1 шестерых палестинских нелегалов. Перевозивший их водитель пытался сбежать от полицейских пешком через скоростное шоссе, в результате чего был сбит автомобилем и погиб на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы полиции, в ходе облавы на палестинских нелегалов полицейские заметили на шоссе номер 1 подозрительный автомобиль, в котором находились водитель и шесть пассажиров.

Сотрудники полиции подали водителю знак остановиться, водитель остановил машину, выбежал из нее на скоростное шоссе, где бегал между проезжающими машинами, перепрыгивая между полосами движения, подвергая опасности себя и других участников движения.

В определенный момент его сбил автомобиль, а затем – еще несколько транспортных средств. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом" пытались реанимировать пострадавшего, мужчину около 35 лет, но вскоре были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. Шестеро палестинских нелегалов, которых перевозил погибший, арестованы.

Израиль
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