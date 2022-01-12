Семья тайного агента полиции, сдавшего сеть арабских торговцев оружием, отреклась от него

Через несколько часов после того, как полиция Израиля сообщила о задержании трех десятков жителей арабского треугольника и Палестинской автономии по подозрению в торговле оружием и наркотиками, неизвестные обстреляли дом тайного агента, которому полиция обязана этим успехом.

Агент, житель одного из населенных пунктов арабского треугольника в возрасте 40 лет, по заданию полиции осуществил и зафиксировал десятки сделок по покупке оружия, выявив сеть торговцев оружием в арабском секторе.

В результате обстрела никто не пострадал, однако его дому был нанесен ущерб.

Семья агента опубликовала заявление, в котором отреклась от него: "Мы осуждаем сделанную им ошибку. Мы объявляем всему клану и арабскому обществу о категорическом отказе от него и осуждаем все, что он сказал и сделал. Он не представляет нас, только самого себя. Мы обещаем вам и Аллаху, что не будем поддерживать с ним контактов или предоставлять ему убежище, пока он не ответит за свои действия".