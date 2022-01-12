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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 20:57

В Негеве возобновились беспорядки

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В Негеве возобновились беспорядки на фоне лесопосадок, проводившихся Еврейским национальным фондом.


Участники беспорядков бросали камни в населенном пункте Тель Шева и неподалеку от здания местного совета Сегев Шалом. О пострадавших или ущербе не сообщается. Полиция задержала пятерых участников беспорядков.

Глава партии РААМ Мансур Аббас заявил в интервью телеканалу "Кешет", что возражает против протестов в насильственной форме. "Это ослабляет нас. Мы протестуем, но протестуем мирно и достойно", - сказал он.

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