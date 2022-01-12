Житель Ашкелона обвинен в вооруженном нападении на пожилую мать

В среду, 12 января, 45-летнему жителю Ашкелона были предъявлены обвинения в вооруженном нападении на 76-летнюю мать, нанесении ей тяжких телесных повреждений и попытке лишить ее свободы.

Согласно тексту обвинительного заключения, 5 января пожилая женщина, доставленная в больницу с ранениями и травмами, подала жалобу, заявив, что на нее напал сын. Она сообщила, что сын ночью избил ее, затем нанес ранения ножами, после чего отобрал ее мобильный телефон, отключил интернет и оставил в запертой квартире, запретив выходить и звать на помощь. Но, когда сын ушел, женщина смогла выбраться из квартиры и обратиться за помощью.

Подозреваемый был найден после длительных поисков. В момент задержания у него в руке был нож.