Иерусалим:
6 - 16°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
11 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 12:06

Житель Ашкелона обвинен в вооруженном нападении на пожилую мать

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Житель Ашкелона обвинен в вооруженном нападении на пожилую мать

В среду, 12 января, 45-летнему жителю Ашкелона были предъявлены обвинения в вооруженном нападении на 76-летнюю мать, нанесении ей тяжких телесных повреждений и попытке лишить ее свободы.

Согласно тексту обвинительного заключения, 5 января пожилая женщина, доставленная в больницу с ранениями и травмами, подала жалобу, заявив, что на нее напал сын. Она сообщила, что сын ночью избил ее, затем нанес ранения ножами, после чего отобрал ее мобильный телефон, отключил интернет и оставил в запертой квартире, запретив выходить и звать на помощь. Но, когда сын ушел, женщина смогла выбраться из квартиры и обратиться за помощью.

Подозреваемый был найден после длительных поисков. В момент задержания у него в руке был нож.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:40 В Ришон ле-Ционе автомобиль сбил маленького ребенка, пострадавший в тяжелом состоянии
12:06 Житель Ашкелона обвинен в вооруженном нападении на пожилую мать
11:24 Четверо жителей Умм эль-Фахма задержаны по подозрению в ограблении и изнасиловании
11:20 Возобновились беспорядки в Негеве, задержаны девять человек
10:56 В комиссии по расследованию обстоятельств бегства террористов начался допрос главы ШАБАС Кэти Пери
09:45 Maan: пожилой житель ПА умер после задержания израильскими военными
09:23 Зеэв Элькин: "Лесопосадки в Негеве продолжатся еще один день"
08:46 На стройке около 431-й трассы тяжело травмирован рабочий
08:18 Заседание межминистерской комиссии завершилось без принятия решений, министры критикуют Беннета
06:59 В конце недели ожидается резкое похолодание: снегопад на Хермоне, не исключен снегопад и в других горных районах
Загрузка...