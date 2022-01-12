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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 11:24

Четверо жителей Умм эль-Фахма задержаны по подозрению в ограблении и изнасиловании

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Четверо жителей Умм эль-Фахма задержаны по подозрению в ограблении и изнасиловании

В среду, 12 января, стало известно о задержании четверых жителей Умм эль-Фахма (17-24 лет), которым в мировом суде в Хадере будут предъявлены обвинения в ограблении двоих мужчин и изнасиловании женщины.

Судя по опубликованной прокуратурой информации, в конце декабря 2021 года гражданин, проживающий в районе Хеврона, подал в полицию жалобу о том, что он сам и двое его родственников (мужчина и женщина примерно 60 лет) подверглись нападению грабителей в Умм-эль-Фахме, которые также домогались, а затем изнасиловали женщину.

Подозреваемые были задержаны вскоре после подачи жалобы. Их содержание под стражей несколько раз продлевалось судом.


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