Пять израильтянок обвиняются в контактах с иранской разведкой

12 января была разрешена к публикации информация о том, что полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) задержали пятерых израильтян, подозреваемых в осуществлении контактов с силами иранской разведки.

Согласно опубликованной информации, в ходе расследования, которое проводилось полицией и ШАБАКом, было установлено наблюдение за тремя израильтянками, жительницами Бейт Шемеша, Холона и Кфар Сабы. Как было установлено все трое поддерживали длительный контакт с сотрудниками иранской разведки, пытавшимися завербовать израильтян. Ко всем троим поступило обращение через фэйсбук от человека, который представился иранским евреев по имени Рамбуд Нимдар.

Одна из задержанных, 40-летняя жительница Холона, на протяжении нескольких лет поддерживала контакты с Нимдаром. По его требованию, она тайно фотографировала здание посольства США в Тель-Авивке, фотографировала в здании отделений МВД и Института национального страхования "Битуах леуми", предоставляла информацию об охране различных объектов. Ее сын, проходивший службу в разведывательных войсках ЦАХАЛа, беседовал с Нимдаром, не зная, что беседует с сотрудником иранской разведки.

Остальные задержанные получали аналогичные задания, позволявшие агенту иранской разведки эффективный сбор информации. В последний месяц всем задержанным предъявлены обвинения.