Задержан мужчина, который поджег здание ветеринарной клиники в Бейт-Шемеше

Полиция задержала 20-летнего жителя Бейт-Шемеша по подозрению в поджоге ветеринарной клиники в городе, совершенного в одну из суббот в декабре 2021 года.

По данным следствия, поводом для поджога стало то, что ветеринарный врач после медицинского осмотра конфисковала собак, которые принадлежали этому мужчине.

Взбешенный "клиент" пришел к клинике в субботний день (когда никого в ней не было), оставил на стенах надписи, осуждающие ветеринара, после чего поджег помещение клиники, причинив значительный ущерб.

Пожарные быстро потушили возгорание. Никто не пострадал.

По решению суда срок содержания задержанного под стражей продлен до следующего воскресенья, 16 января.