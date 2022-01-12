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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 09:45

Maan: пожилой житель ПА умер после задержания израильскими военными

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Палестинское агентство Maan передает, что 80-летний Умар Абдель-Маджид Асаад, житель деревни Джильджилия (к северу от Рамаллы) умер вскоре после того, как был задержан израильскими военными

Палестинское агентство Maan передает, что 80-летний Умар Абдель-Маджид Асаад, житель деревни Джильджилия (к северу от Рамаллы) умер вскоре после того, как был задержан израильскими военными.

Судя по сообщению Maan, это произошло в ночь 12 января.

В сообщении утверждается, что военные задержали пожилого мужчину, когда он шел к своему дому, на него надели наручники, после чего этому человеку стало плохо, и вскоре он умер.


Пресс-служба Армии обороны Израиля проверяет эту информацию.

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