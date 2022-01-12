Иерусалим:
6 - 16°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
11 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 09:23

Зеэв Элькин: "Лесопосадки в Негеве продолжатся еще один день"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Министр строительства Зеэв Элькин заявил в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что он не согласен с призывом Яира Лапида прекратить лесопосадки, проводимые Еврейским национальным фондом (ККЛ) в Негеве на фоне вспышки насилия со стороны бедуинов.


"Лапид имеет право на свое мнение, я считаю иначе", - заявил Зеэв Элькин. По его словам, последний день запланированных лесопосадок пройдет как и было запланировано. "Очень может быть, что это будет стоить нам нескольких проигранных голосований в Кнессете, и "Ликуд", депутаты от которого вчера поехали в Негев, что более помешало, чем помогло, могли бы продемонстрировать, насколько им важны лесопосадки, если бы отозвали законопроекты представленные на голосование", - добавил Элькин.

Напомним, что накануне министр иностранных дел и сменный премьер-министр Яир Лапид призвал немедленно остановить лесопосадки. "Точно так же как сделало правительство Нетаниягу в 2020 году, можно и сейчас остановить лесопосадки для переоценки ситуации. Правительство перемен обязалось решить проблему бедуинского сектора и привести к упорядочиванию статуса этих поселков", - заявил Лапид.

В свою очередь бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Никто не остановит посадки деревьев в Эрец Исраэль. Я полностью одобряю действия сил безопасности и требую от Беннета незамедлительно осудить подстрекательство РААМ, ключевого партнера в правительстве".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2022
Лапид призвал к немедленному прекращению лесопосадок в Негеве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2022
Беспорядки в Негеве, есть раненые

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:45 Maan: пожилой житель ПА умер после задержания израильскими военными
09:23 Зеэв Элькин: "Лесопосадки в Негеве продолжатся еще один день"
08:46 На стройке около 431-й трассы тяжело травмирован рабочий
08:18 Заседание межминистерской комиссии завершилось без принятия решений, министры критикуют Беннета
06:59 В конце недели ожидается резкое похолодание: снегопад на Хермоне, не исключен снегопад и в других горных районах
05:50 Прогноз погоды на 12 января: переменная облачность, повышение температуры
23:50 Лапид призвал к немедленному прекращению лесопосадок в Негеве
23:12 Девушке, думающей о самоубийстве, полицейский посоветовал: "Убейся!"
22:35 Беспорядки в Негеве, есть раненые
21:54 Минздрав распорядился сократить посещения пациентов больниц родными и родственниками
Загрузка...