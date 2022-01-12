Зеэв Элькин: "Лесопосадки в Негеве продолжатся еще один день"

Министр строительства Зеэв Элькин заявил в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что он не согласен с призывом Яира Лапида прекратить лесопосадки, проводимые Еврейским национальным фондом (ККЛ) в Негеве на фоне вспышки насилия со стороны бедуинов.

"Лапид имеет право на свое мнение, я считаю иначе", - заявил Зеэв Элькин. По его словам, последний день запланированных лесопосадок пройдет как и было запланировано. "Очень может быть, что это будет стоить нам нескольких проигранных голосований в Кнессете, и "Ликуд", депутаты от которого вчера поехали в Негев, что более помешало, чем помогло, могли бы продемонстрировать, насколько им важны лесопосадки, если бы отозвали законопроекты представленные на голосование", - добавил Элькин.

Напомним, что накануне министр иностранных дел и сменный премьер-министр Яир Лапид призвал немедленно остановить лесопосадки. "Точно так же как сделало правительство Нетаниягу в 2020 году, можно и сейчас остановить лесопосадки для переоценки ситуации. Правительство перемен обязалось решить проблему бедуинского сектора и привести к упорядочиванию статуса этих поселков", - заявил Лапид.

В свою очередь бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Никто не остановит посадки деревьев в Эрец Исраэль. Я полностью одобряю действия сил безопасности и требую от Беннета незамедлительно осудить подстрекательство РААМ, ключевого партнера в правительстве".