Глава ШАБАСа: "Дело о сутенерстве не расследовалось серьезно"

Глава Службы охраны тюрем генерал-лейтенант Кэти Пери прокомментировал историю с сутенерством в тюрьме "Гильбоа".

Давая показания перед следственной комиссией, изучающей обстоятельства побега шести террористов, Пери заявила: "Начальник тюрьмы, заговоривший об этом, зажег пожар. Однако с точки зрения расследования ничего нового в этом нет. Я давно знала, что эта история не расследовалась как следует. Можно было расследовать ее гораздо лучше"