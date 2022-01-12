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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 16:59

Глава ШАБАСа: "Дело о сутенерстве не расследовалось серьезно"

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Глава ШАБАСа: "Дело о сутенерстве не расследовалось серьезно"

Глава Службы охраны тюрем генерал-лейтенант Кэти Пери прокомментировал историю с сутенерством в тюрьме "Гильбоа".

Давая показания перед следственной комиссией, изучающей обстоятельства побега шести террористов, Пери заявила: "Начальник тюрьмы, заговоривший об этом, зажег пожар. Однако с точки зрения расследования ничего нового в этом нет. Я давно знала, что эта история не расследовалась как следует. Можно было расследовать ее гораздо лучше"

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