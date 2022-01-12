Лесопосадки в Негеве остановлены, политики обмениваются обвинениями

Завершились лесопосадки, проводившиеся Еврейским национальным фондом (ККЛ) в Негеве.

Согласно информации, опубликованной некоторыми СМИ и не опровергнутой, посадки были прекращены после того, как министр социального обеспечения Меир Коэн пришел к соглашению с представителями бедуинского населения о том, что работы будут прекращены, и начнется интенсивный процесс переговоров с целью добиться договоренностей об упорядочивании статуса бедуинских поселков. Несмотря на соглашения, депутаты от партии РААМ не возобновили сотрудничество с коалицией. Члены фракции Мансура Аббаса не голосуют с коалицией. На этом фоне коалиция покинула зал пленарных заседаний парламента. Глава организационной комиссии Кнессета Нир Орбах ("Ямина") покинул здание Кнессета. "Когда РААМ начнут голосовать с нами вновь, я вернусь", - сказал он.

В оппозиции обвиняют коалицию в том, что она капитулировала перед давлением со стороны РААМ. "Рассмотрение правительством Беннета прекращения посадки деревьев в Негеве на фоне беспорядков и нападений на силы безопасности является продолжением распродажи Негева в пользу Исламского движения, и это происходит вскоре после проведения "Закона об электричестве"", - заявили в "Ликуде".

Коалиция, в свою очередь, обвиняет "Ликуд" в том, что эта партия, будучи правящей, замораживала лесопосадки. "Правительство Нетаниягу никогда не соглашалось прекратить посадки деревьев из-за беспорядков. Правительство Нетаниягу не только не прекращало посадки, оно даже расширило их до беспрецедентных масштабов, включая увеличение территории на 300 гектаров в 2021 году. Впервые в истории страны правительство Нетаниягу утвердило национальный план массового озеленения Негева и выделило 150 млн шекелей, под посадки деревьев в Негеве были отведены 1500 гектаров в 2017-2021 гг. для сохранения государственных земель", - отмечают в "Ликуде". Из полиции передали, что за время беспорядков были задержаны 16 бедуинов, бросавшие камни в сторону автомобилей с израильтянами.