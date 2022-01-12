Возобновились беспорядки в Негеве, задержаны девять человек

Полиция задержала девятерых участников беспорядков, вспыхнувших во врем лесопосадок неподалеку от населенного пункта Мулада.

Жители поселка бросали камни в полицейских, те в ответ применили шоковые гранаты и задержали нескольких участников беспорядков.

12 января это последний день лесопосадок в Негеве, организованных Еврейским национальным фондом (ККЛ). Накануне посадки сопровождались массовыми акциями протеста и беспорядками, в результате которых пострадали несколько человек.