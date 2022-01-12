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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 12:40

В Ришон ле-Ционе автомобиль сбил маленького ребенка, пострадавший в тяжелом состоянии

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В Ришон ле-Ционе автомобиль сбил маленького ребенка, пострадавший в тяжелом состоянии

В среду, 12 января, на улице Жаботински в Ришон ле-Ционе автомобиль сбил маленького ребенка. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую.

Бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего мальчика (двух-трех лет) в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове. По оценке медиков, его состояние стабильно тяжелое.

Полиция проводит расследование.


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