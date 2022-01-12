В конце недели ожидается резкое похолодание: снегопад на Хермоне, не исключен снегопад и в других горных районах

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в конце этой недели резко похолодает, температура будет значительно ниже среднесезонной. 13-14 января на горе Хермон начнется снегопад, который будет продолжаться несколько дней. По всей видимости, на этот период горный курорт будет закрыт для посетителей.

17-18 января температура в Иерусалиме и в горах Иудеи и Самарии будет опускать почти до 0 градусов. Прогнозируется гололед на трассах, не исключен снегопад (пока устойчивого прогноза нет). Есть вероятность снегопада не только на Хермоне, но также в других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления. Устойчивый снежный покров образовался к 18 декабря. Потом в течение нескольких дней был сильный снегопад, в результате чего образовался значительный снежный покров, был открыт горнолыжный сезон.

В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.