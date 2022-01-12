Прогноз погоды на 12 января: переменная облачность, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 января, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 6-16 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 6-20, в Мицпе-Рамоне – 6-16, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-20, в Ариэле – 9-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-20, на Голанских высотах – 7-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В четверг – переменная облачность, прохладно. В пятницу – похолодание, дожди. В субботу-воскресенье – холодно, дожди.