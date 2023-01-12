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    В Израиле

    Древнейшая яичница в истории: находка из рациона пустынных кочевников

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    Древнейшая яичница в истории: находка из рациона пустынных кочевников
    Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם     Древнейшая яичница в истории: находка из рациона пустынных кочевников
    Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם     Древнейшая яичница в истории: находка из рациона пустынных кочевников
    Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם     ВСЕ ФОТО

    В ходе работ, которые вели сотрудники Управления древностей в Западном Негеве перед передачей части территории песков Ницаны под сельскохозяйственные угодья, была обнаружена древняя стоянка кочевников. Наибольший интерес вызвала находка здесь восьми страусовых яиц.

    "Стоянка, протяженность которой около 200 метров, использовалась еще в доисторический период. Мы нашли обожженные камни, кремниевые и каменные орудия, фрагменты глиняной утвари. Но больше всего нас удивили страусовые яйца. Несмотря на то, что здесь нет постоянных строений, ощущаешь присутствие людей", – сообщила руководитель раскопок Лорен Дейвис.

    Она отмечает, что такие стоянки быстро заносятся песком, и они оказываются под дюнами. Это и обеспечило сохранность яиц. "Это сделало возможным наш взгляд через века", – говорит археолог.

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    "Страусовые яйца находят в основном в местах, связанных с культами и ритуалами, кроме того, они служили своего рода фляжками. И, конечно, они использовались в пищу – одно такое яйцо по содержимому равно 25 куриным. Известны случаи, когда на низ делали узор, и они становились украшением", – рассказывает археолог Амир Гурзелезни.

    При этом костей страусов практически не находят. Это свидетельствуют, что птицу не употребляли в пищу, а использовали как источник яиц. Об этом же свидетельствует тот факт, что на стойбище яйца были не разбросаны, как в дикой природе, а сложены людьми, которые их сюда принесли.

    "Одно из яиц находится в месте, где был костер. Это означает, что его здесь жарили. Насколько мне известно, это древнейший из встречавшихся примеров жарки яйца. Сохранность стоянки превосходная, да и яйца, несмотря на то, что они разбиты, тоже хорошо сохранились", – отмечает Дейвис.

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    Она уверена, что дальнейшие исследования предоставят новую информацию об объекте и сделанных здесь находках. Археолог также хочет собрать яйца из скорлупы – это станет своеобразным паззлом. "Каждая скорлупка у нас на вес золота, а самое еще впереди", – говорит археолог.

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